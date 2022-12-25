«Рома» повесила ценник на Шомуродова

В столичной «Роме» приняли решение расстаться с узбекским нападающим Элдором Шомуродовым.

Как стало известно журналистам Calciomercato, в римском клубе обозначили сумму, которую желают выручить с продажи футболиста. «Волки» готовы расстаться с форвардом за десять миллионов евро. Заинтересованность в услугах Элдора проявляют «Сампдория», «Торино» и «Фиорентина».

В нынешнем сезоне Шомуродов принял участие в восьми поединках за римлян, в которых отметился лишь одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение нападающего с «Ромой» рассчитано до середины 2026 года.