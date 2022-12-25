Донадони считает, что борьба в чемпионате Италии после перерыва обострится

Бывший игрок «Милана» и сборной Италии Роберто Донадони считает, что борьба в итальянском чемпионате Серии А обострится после того, как команды возобновят турнир после перерыва, связанного с уникальной ситуацией - зимним чемпионатом мира.

- Пауза даст преследователям возможность сократить отставание от «Наполи» в смысле качества игры. Еще ничего не решено в чемпионате. «Наполи» стартует с поула, но впереди вся гонка, «Милан» и «Интер» еще будут сражаться, как и в прошлом году, до самого конца. У «Милана» есть Жиру, у «Интера» Лукаку, который уже принес одно Скудетто, - цитирует слова Донадони fcinter1908.it.