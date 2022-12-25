Херман Денис: «Возвращение Гамшика в «Наполи» стало бы прекрасным завершением карьеры»

Еще летом мы сообщали о том, что словацкий футболист Марек Гамшик подумывает о возвращении в «Наполи», что достаточно благосклонно воспринимается и со стороны руководства неаполитанского клуба. Подобный сценарий радует и бывшего нападающего клуба аргентинца Хермана Дениса, который считает возвращение Гамшика идеальным вариантом для завершения карьеры.

- Я очень хотел бы увидеть такое возвращение. Он - один из символов клуба и города. Он заслуживает такого окончания карьеры, - считает Денис, слова которого цитирует fcinter1908.it.

Марек Гамшик выступал за «Наполи» с 3007 по 2019 год.