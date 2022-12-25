Пануччи оценил уровень Тео Эрнандеса

Экс-футболист мадридского «Реала» Кристиан Пануччи поделился мнением об уровне игры защитника «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандеса.

«У этого футболиста просто нереальная выносливость. Это можно назвать даром. Тео способен носиться по флангу с первой и до последней минуты, и вы не дождетесь, что он устанет. Это невероятно. Эрнандес – один из лучших фланговых защитников в мировом футболе», - цитирует Кристиана Pianeta Milan.

Эрнандес защищает цвета «россонери» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за «Милан», забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.