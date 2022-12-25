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Чемпионат Италии. Серия А

Вратарь «Лацио» Проведель: «Я был счастлив уже от того, что моё имя ставили рядом с именем Сарри»

25 Декабря 2022 • 09:35 Комментировать
Лечче
...
Лацио
1 3.70 X 3.30 2 2.07
04.01 18:30

Вратарь «Лацио» Иван Проведель высказался о главном тренере команды Маурицио Сарри.

Итальянский голкипер с российскими корнями отметил требовательность Сарри, заявив, что очень счастлив работать под руководством такого именитого специалиста.

«Я был счастлив уже от того, что моё имя ставили рядом с именем Сарри. Да, наш тренер — очень требовательный, но так и должно быть, я всегда стараюсь выполнять всё, что от меня хотят», — цитирует Проведеля Tuttomercatoweb.

Проведель защищает цвета «Лацио» с начала нынешнего сезона. Ранее он выступал за «Специю». В текущем розыгрыше итальянской Серии А вратарь провёл 15 матчей, пропустив в них 11 голов и девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.  

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри Иван Проведель
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ЛЕЧЧЕ ЛАЦИО
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