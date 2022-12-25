Вратарь «Лацио» Проведель: «Я был счастлив уже от того, что моё имя ставили рядом с именем Сарри»

Вратарь «Лацио» Иван Проведель высказался о главном тренере команды Маурицио Сарри.

Итальянский голкипер с российскими корнями отметил требовательность Сарри, заявив, что очень счастлив работать под руководством такого именитого специалиста.

«Я был счастлив уже от того, что моё имя ставили рядом с именем Сарри. Да, наш тренер — очень требовательный, но так и должно быть, я всегда стараюсь выполнять всё, что от меня хотят», — цитирует Проведеля Tuttomercatoweb.

Проведель защищает цвета «Лацио» с начала нынешнего сезона. Ранее он выступал за «Специю». В текущем розыгрыше итальянской Серии А вратарь провёл 15 матчей, пропустив в них 11 голов и девять раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.