«Монца» хочет усилиться игроком «Интера»

Опытный защитник Данило Д’Амброзио, выступающий за миланский «Интер», может продолжить карьеру в составе другого итальянского коллектива. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, интерес к 34-летнему исполнителю проявляет «Монца».

Контракт Данило с «нерадзурри» истекает летом следующего года. «Монца» предпримет попытку подписать защитника, если тот не продлит соглашение с нынешним работодателем.

Д’Амброзио защищает цвета миланского гранда с 2014 года. В нынешнем сезоне футболист поучаствовал в шести поединках, в которых не отметился результативными действиями.