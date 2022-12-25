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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» хочет усилиться игроком «Интера»

25 Декабря 2022 • 08:38 Комментировать

Опытный защитник Данило Д’Амброзио, выступающий за миланский «Интер», может продолжить карьеру в составе другого итальянского коллектива. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, интерес к 34-летнему исполнителю проявляет «Монца».

Контракт Данило с «нерадзурри» истекает летом следующего года. «Монца» предпримет попытку подписать защитника, если тот не продлит соглашение с нынешним работодателем.

Д’Амброзио защищает цвета миланского гранда с 2014 года. В нынешнем сезоне футболист поучаствовал в шести поединках, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Монца Данило Д’Амброзио Трансферы футбола - зима 2023
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