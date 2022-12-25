Бывший клуб Кокорина в Серии А хочет подписать Шомуродова

Руководители «Фиорентины» рассматривают вариант с возможным подписанием нападающего «Ромы» и сборной Узбекистана Элдора Шомуродова.

По информации Calciomercato, 27-летний футболист сборной Узбекистана попал в сферу интересов «Фиорентины» и «Сампдории». До этого в прессе были слухи, что форварда также хочет подписать «Торино». Римский клуб готов отпустить Шомуродова в другой клуб. За экс-игрока «Ростова» римляне планируют выручить не меньше десяти миллионов евро.

В этом сезоне Элдор Шомуродов провёл в итальянской лиге в составе «Ромы» шесть поединков, но результативными действиями не отметился.