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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло рассказал, возглавит ли Моуринью сборную Португалии

25 Декабря 2022 • 00:51 Комментировать

Итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал информацию о том, что наставник «Ромы» Жозе Моуринью может занять пост рулевого сборной Португалии.

«Совмещение постов в «Роме» и сборной Португалии? Не думаю, что Жозе пойдет на такой шаг, учитывая его очень серьезный подход к рабочему процессу. Если он примет это предложение, то будет жить в роли тренера. Ему нужно будет постоянно следить за большим количеством футболистов и общаться с каждым», - передает слова Капелло Corriera della Sera.

Срок трудового соглашения Моуринью с римским клубом рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Фабио Капелло Жозе Моуринью Сборная Португалии
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