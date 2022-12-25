Капелло рассказал, возглавит ли Моуринью сборную Португалии

Итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал информацию о том, что наставник «Ромы» Жозе Моуринью может занять пост рулевого сборной Португалии.

«Совмещение постов в «Роме» и сборной Португалии? Не думаю, что Жозе пойдет на такой шаг, учитывая его очень серьезный подход к рабочему процессу. Если он примет это предложение, то будет жить в роли тренера. Ему нужно будет постоянно следить за большим количеством футболистов и общаться с каждым», - передает слова Капелло Corriera della Sera.

Срок трудового соглашения Моуринью с римским клубом рассчитан до окончания сезона-2023/2024.