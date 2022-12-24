«Ювентус» выставят на продажу

У туринского «Ювентуса» могут появиться новые владельцы. Такой информацией поделились журналисты издания Tuttosport.

По сведениям источника, семья Аньелли приняла решение продать акции «старой синьоры». Это связано с непростым финансовым положением туринского клуба, а также расследованием в отношении бывшего руководства команды.

В нынешнем сезоне команда под руководством Массимилиано Аллегри занимает третье место после 15 туров чемпионата Италии. «Ювентус» отстает от идущего первым «Наполи» на десять баллов.

Ближайший матч в Серии А туринцы сыграют против «Кремонезе» 4 января.