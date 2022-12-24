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Чемпионат Италии. Серия А

​Барони: «Не могу вам сказать, сколько очков потребуется для спасения»

24 Декабря 2022 • 09:27 Комментировать
Лечче
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Лацио
1 3.70 X 3.30 2 2.07
04.01 18:30

В итальянской Серии А уже определились три явных аутсайдера, «Кремонезе», «Сампдория» и «Верона» на троих набрали лишь восемнадцать очков, в то время как занимающий шестнадцатое место «Лечче» имеет пятнадцать баллов. Несмотря на это, наставник команды Марко Барони отказывается считать, что «Лечче» в привилегированном положении.

- Я не строю прогнозов и не могу сказать, сколько очков потребуется для спасения. Мы должны сражаться с правильным менталитетом. Иногда в первой половине чемпионата его не было. Надо сражаться не только 90 минут, но и в добавочное время - как показал чемпионат мира, это важно, - цитирует Барони ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Марко Барони
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ЛЕЧЧЕ ЛАЦИО
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