​Барони: «Не могу вам сказать, сколько очков потребуется для спасения»

В итальянской Серии А уже определились три явных аутсайдера, «Кремонезе», «Сампдория» и «Верона» на троих набрали лишь восемнадцать очков, в то время как занимающий шестнадцатое место «Лечче» имеет пятнадцать баллов. Несмотря на это, наставник команды Марко Барони отказывается считать, что «Лечче» в привилегированном положении.

- Я не строю прогнозов и не могу сказать, сколько очков потребуется для спасения. Мы должны сражаться с правильным менталитетом. Иногда в первой половине чемпионата его не было. Надо сражаться не только 90 минут, но и в добавочное время - как показал чемпионат мира, это важно, - цитирует Барони ITASportPress.