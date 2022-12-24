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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью откажет сборной Португалии - названа причина

24 Декабря 2022 • 09:07 Комментировать

Именитый тренер Жозе Моуринью планирует ответить отказом на предложение о работе в сборной Португалии. Об этом рапортует Sky Sport Italia.

Согласно данным источника, 59-летний специалист хочет полностью сконцентрировать на работе в «Роме» и совмещение не входит в его планы. Срок действующего контракта Моуринью с римским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Моуринью является фаворитом на место Фернанду Сантуша у руля национальной команды. Кроме того, «Особенного» также сватали в сборную Бразилии.

Португалия неудачно выступила на чемпионате мира – 2022, дойдя лишь до четвертьфинала. В последнем матче на турнире пиренейцы сенсационно уступили Марокко (0:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Сборная Португалии
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