Моуринью откажет сборной Португалии - названа причина

Именитый тренер Жозе Моуринью планирует ответить отказом на предложение о работе в сборной Португалии. Об этом рапортует Sky Sport Italia.

Согласно данным источника, 59-летний специалист хочет полностью сконцентрировать на работе в «Роме» и совмещение не входит в его планы. Срок действующего контракта Моуринью с римским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Моуринью является фаворитом на место Фернанду Сантуша у руля национальной команды. Кроме того, «Особенного» также сватали в сборную Бразилии.

Португалия неудачно выступила на чемпионате мира – 2022, дойдя лишь до четвертьфинала. В последнем матче на турнире пиренейцы сенсационно уступили Марокко (0:1).