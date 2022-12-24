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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» боится потерять Жиру

24 Декабря 2022 • 08:40 Комментировать

В «Милане» хотят продлить трудовое соглашение с опытным французским нападающим Оливье Жиру. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.

При этом, как информирует Gazzetta dello Sport, в стане «россонери» опасаются, что 36-летнего игрока могут переманить другие клубы, предложив ему более выгодные финансовые условия. В ближайшие дни представители «Милана» проведут встречу с агентом Жиру и попытаются договориться о новой сделке.

В нынешнем сезоне Оливье принял участие в 19 поединках за миланскую команду. Француз записал на свой счет девять забитых мячей и пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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