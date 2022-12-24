«Торино» хочет подписать защитника «Ромы»

Руководители «Торино», за который выступает россиянин Алексей Миранчук, хотят зимой попробовать подписать защитника «Ромы» Мараша Кумбуллу.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, молодой 22-летний албанский защитник входит в сферу интересов туринского клуба, который хочет в ближайшее время усилить оборонительные редуты. Стоит отметить, что «быки» также планируют договориться с «Ромой» об аренде Элдора Шомуродова.

В этом сезоне Мараш Кумбулла провёл в итальянской лиге в составе «римских волков» лишь три поединка. До «Ромы» албанец выступал за «Верону».