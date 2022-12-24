Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» хочет подписать защитника «Ромы»

24 Декабря 2022 • 06:28 Комментировать

Руководители «Торино», за который выступает россиянин Алексей Миранчук, хотят зимой попробовать подписать защитника «Ромы» Мараша Кумбуллу.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, молодой 22-летний албанский защитник входит в сферу интересов туринского клуба, который хочет в ближайшее время усилить оборонительные редуты. Стоит отметить, что «быки» также планируют договориться с «Ромой» об аренде Элдора Шомуродова.

В этом сезоне Мараш Кумбулла провёл в итальянской лиге в составе «римских волков» лишь три поединка. До «Ромы» албанец выступал за «Верону».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Торино Серия А Элдор Шомуродов Мараш Кумбулла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
06:28 · Италия. Серия А
«Торино» хочет подписать защитника «Ромы»
02:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пети – о Жиру: «Он добился всего упорным трудом, невероятная карьера»
00:11 · Италия. Серия Б
Раньери прокомментировал своё назначение в «Кальяри»
00:01 · Италия. Серия А
«Милан» рассматривает возможность продажи Ориги
23 Декабря
23:04 · Италия. Серия А
«Рома» не оставляет надежд на подписание Депая в январе
22:53 · Италия. Серия А
«Интер» готов сделать ставку на дуэт Лукаку – Джеко после возобновления сезона
22:20 · Италия. Серия А
В сборной Португалии планируют «арендовать» Моуринью у «Ромы»
22:19 · Италия. Серия Б
Фабрегас поделился планами после окончания карьеры игрока
22:00 · Италия. Серия А
«Верона» может подписать полузащитника из клуба Пирло
21:47 · Германия. Бундеслига
«Интер» вынужден отказаться от одной из главных трансферных целей на январь
21:36 · Италия. Серия А
Раньери вернулся к тренерской работе: специалист возглавил клуб, который покинул более 30 лет назад официально
20:48 · Италия. Серия А
«Интер» вновь настроен оптимистично в вопросе нового контракта Шкриньяра
20:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Реграги считает, что Амрабат должен играть в одном из сильнейших клубов мира
19:27 · Италия. Серия А
«Интер» определился с заменой Хандановичу
19:01 · Италия. Серия А
«Милан» собирается встретиться с агентом Мендешем по поводу нового контракта с Леау
Все новости
Рекомендуем