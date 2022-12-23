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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» может подписать полузащитника из клуба Пирло

23 Декабря 2022 • 22:00 Комментировать
Адана Демирспор
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Фатих Карагюмрюк
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25.12 13:30

Полузащитник Эбрима Колли, выступающий за турецкий «Фатих Карагюмрюк», может усилить итальянскую «Верону». Информацией в своих социальных сетях поделился журналист Николо Скира. Ожидается, что возвращение игрока произойдёт уже в этом январе.

22-летний гамбиец в текущем сезоне сыграл за свой клуб в чемпионате Турции девять раз, в этих матчах он единожды забил и три раза ассистировал партнёрам.

Колли уже выступал за «Верону» в сезоне-20/21. Права на футболиста, отметим, принадлежат «Аталанте».

Сейчас «Верона» занимает в Серии А последнее место всего лишь с пятью очками в активе и нуждается в усилении состава, чтобы покинуть зону вылета. Отставание от спасительного 17 места приличное – восемь очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Фатих Карагюмрюк Эбрима Колли
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АДАНА ДЕМИРСПОР ФАТИХ КАРАГЮМРЮК
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