Известный итальянский наставник Клаудио Раньери с начала 2023 года займёт должность главного тренера «Кальяри».

Клуб второй по силе итальянской лиги – Серии Б – официально объявил о назначении 71-летнего специалиста. Раньери уже работал в «Кальяри», но крайне давно – с 1988 по 1991 год.

Ранее Раньери возглавлял английский «Уотфорд», который покинул в январе 2022 года после непродолжительного пребывания на посту.

«Кальяри» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии Б после 18 туров. В прошлом сезоне команда вылетела из Серии А, финишировав на 18-м месте и набрав всего на одно очко меньше спасшейся «Салернитаны».