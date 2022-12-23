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Чемпионат Италии. Серия А

Раньери вернулся к тренерской работе: специалист возглавил клуб, который покинул более 30 лет назад официально

23 Декабря 2022 • 21:36 Комментировать
Кальяри
...
Козенца
26.12 17:00

Известный итальянский наставник Клаудио Раньери с начала 2023 года займёт должность главного тренера «Кальяри».

Клуб второй по силе итальянской лиги – Серии Б – официально объявил о назначении 71-летнего специалиста. Раньери уже работал в «Кальяри», но крайне давно – с 1988 по 1991 год.

Ранее Раньери возглавлял английский «Уотфорд», который покинул в январе 2022 года после непродолжительного пребывания на посту.

«Кальяри» занимает 14-е место в турнирной таблице Серии Б после 18 туров. В прошлом сезоне команда вылетела из Серии А, финишировав на 18-м месте и набрав всего на одно очко меньше спасшейся «Салернитаны».

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Евро-Футбол.Ру,
Клаудио Раньери Кальяри
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