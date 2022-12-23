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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» определился с заменой Хандановичу

23 Декабря 2022 • 19:27 Комментировать

В миланском «Интере» определились с голкипером, который заменит в команде 38-летнего словенца Самира Хандановича.

Как информирует портал Goal.com, ряды «нерадзурри» пополнит вратарь «Кальяри» Алессио Краньо, который в нынешнем сезоне выступает за «Монцу» на правах аренды. На счету голкипера два сыгранных поединка и четыре пропущенных мяча.

Соглашение Алессио с «Монцей» истекает летом следующего года. Трансферная стоимость итальянского вратаря оценивается в четыре миллиона евро.

Напомним, что Самир Ханданович защищает цвета миланского гранда с 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович Алессио Краньо Трансферы футбола - зима 2023
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