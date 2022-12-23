«Милан» собирается встретиться с агентом Мендешем по поводу нового контракта с Леау

Итальянский «Милан» собирается встретиться с португальским футбольным агентом Жорже Мендешем по поводу нового контракта с нападающим Рафаэлом Леау. Об этом сообщает Corriere Della Serra.

Согласно информации источника, 23-летний игрок доволен нахождением в команде и хочет остаться, но его агент Жорже Мендеш хочет, чтобы клуб сделал выгодное предложение его клиенту из-за вклада Леау в успех «Милана».

За нападающим следят несколько европейских клубов, в том числе мадридский «Реал» и «Челси».

«Милан» постарается завершить процесс продления контракта в ближайшее время, чтобы избежать давления со стороны других клубов в январе.