«Торино» сыграло вничью с «Кремонезе», Миранчук отыграл весь матч

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук сыграл полный матч против «Кремонезе». Товарищеская игра завершилась сегодня вечером, голов итальянские клубы друг другу не забили.

В этом сезоне у Миранчука в Серии А девять сыгранных встреч в составе «Торино» – больше сыграть помешала травма. В них он отличился дважды, а также отдал два ассиста. Права на россиянина, напомним, принадлежат «Аталанте», за бергамасков он выступает с 2020 года.

В турнирной таблице чемпионата Италии клуб Миранчука идёт на девятой строчке с 21 набранным очком, «Кремонезе» находится в более худшем положении и занимает 18 место с семью баллами.