Экс-игрок «Ювентуса» и «ПСЖ» Матуиди объявил о завершении карьеры

Французский полузащитник Блез Матуиди принял решение о завершении карьеры. Об этом 35-летний игрок сообщил посредством своих социальных сетей.

«Я так любил тебя, футбол. Ты очень много дал мне, но настало время сказать стоп. Я осуществил свои мечты. И сейчас с дрожью хочу сказать, что переворачиваю эту страницу», - говорится в публикации игрока.

Последним местом работы Матуиди был американский клуб «Интер Майами». В Европе Блез известен по выступлениям за туринский «Ювентус» и «ПСЖ». В составе сборной Франции полузащитник провел 84 матча и забил девять мячей. В 2018 году он стал чемпионом мира.