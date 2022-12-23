Мойзе Кин: «Пока играешь за «Ювентус», главное - побеждать»

Центрфорвард туринского «Ювентуса» Мойзе Кин высказался о своей карьере в «старой синьоре».

«Каждый матч и каждый гол очень важны. Пока ты носишь форму «Ювентуса», главное – уходить с поля с победой. Мы усердно тренировались в эту паузу, вскоре к команде присоединятся участники чемпионата мира. Нам осталось провести еще один спарринг перед возобновлением чемпионата. После паузы постараемся не допускать ошибок и набирать как можно больше очков», - приводит слова форварда DAZN.

После 15 туров «бьянконери» занимают третье место в турнирной таблице Серии А.