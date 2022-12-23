Шпинёв заявил, что у Миранчука в «Торино» всё идёт хорошо

Агент Вадим Шпинёв ответил на вопрос о том, как проходит подготовка полузащитника «Торино» Алексея Миранчука ко второй части сезона.

«У Алексея все замечательно, провели сборы в Испании. Сейчас он в Италии, где в выходные пройдет очередная контрольная игра», — цитирует Шпинёва Metratings.

Напомним, Миранчук временно перебрался в «Торино» минувшим летом, права на хавбека принадлежат «Аталанте». Стоит отметить, что туринский клуб может выкупить игрока.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в девяти матчах чемпионата Италии, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив две голевые передачи.