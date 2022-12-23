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Чемпионат Италии. Серия А

Беннасер выдвинул требования «Милану»

23 Декабря 2022 • 12:39 Комментировать

Представители «Милана» ведут переговоры с хавбеком Исмаэлем Беннасером насчет продления трудового соглашения. Как стало известно журналистам Calciomercato, алжирский игрок выдвинул свои требования руководству «россонери».

Беннасер хочет зарабатывать по новому контракту 4-4,5 миллиона евро в год. Его действующий контракт с миланским грандом истекает летом 2024 года.

Если стороны не смогут договориться, то Исмаэль может обратить внимание на АПЛ. Представители английского чемпионата готовы удовлетворить его финансовые запросы.

В этом сезоне алжирец забил гол и сделал ассист в 21 поединке за миланский коллектив во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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