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Чемпионат Италии. Серия А

Паганин: «Лаутаро вырос во время чемпионата мира»

23 Декабря 2022 • 01:17 Комментировать

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес выиграл чемпионат мира в составе сборной своей страны, и бывший футболист миланского «Интера» Антонио Паганин считает, что, несмотря на неоднозначное выступление Лаутаро, он вырос в ходе катарского турнира.

- В сборной Аргентины очень высокий уровень конкуренции, достаточно чуть ослабить хватку, и ты теряешь место в основе. В матче с Саудовской Аравией он упустил несколько возможностей, но в том матче облажался не только он. Скалони внес перемены, но не отказался от Лаутаро, что показывает его важность для сборной и для «Интера». Он вырос во время чемпионата мира, - цитирует слова Паганина fcinter1908.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес Антонио Паганин
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