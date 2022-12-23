Паганин: «Лаутаро вырос во время чемпионата мира»

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес выиграл чемпионат мира в составе сборной своей страны, и бывший футболист миланского «Интера» Антонио Паганин считает, что, несмотря на неоднозначное выступление Лаутаро, он вырос в ходе катарского турнира.

- В сборной Аргентины очень высокий уровень конкуренции, достаточно чуть ослабить хватку, и ты теряешь место в основе. В матче с Саудовской Аравией он упустил несколько возможностей, но в том матче облажался не только он. Скалони внес перемены, но не отказался от Лаутаро, что показывает его важность для сборной и для «Интера». Он вырос во время чемпионата мира, - цитирует слова Паганина fcinter1908.it.