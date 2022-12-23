Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Заканчивается 20-летнее сотрудничество Puma и сборной Италии

23 Декабря 2022 • 00:02 Комментировать

В конце года заканчивается двадцатилетнее сотрудничество компании Puma и итальянской федерации футбола - самое продолжительное в истории итальянской сборной. Оно было увенчано двумя большими победами - в чемпионате мира 2006 года, когда сборная Италии переиграла в финале французов, а также в финале чемпионата Европы в 2021 году, тогда были биты англичане.

Название нового технического партнера национальной команды Италии будет сообщено позже.

Напомним, что сборная Италии пропустила только что закончившийся чемпионат мира, не сумев пройти через фильтр стыковых матчей. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
00:02 · Италия. Серия А
Бастони: «Лукаку очень поможет «Интеру» во второй половине сезона»
00:02 · Италия. Серия А
Заканчивается 20-летнее сотрудничество Puma и сборной Италии
22 Декабря
23:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» полузащитника «Милана»
22:52 · Италия. Серия Б
Фабрегас назвал главные качества игры полузащитника
22:10 · Англия. Премьер-лига
Английские СМИ назвали главного претендента на Влаховича
22:00 · Италия. Серия А
Абрахам: «Интерес сборной Португалии к Моуринью – это нормально»
21:22 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры с Жиру
21:14 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» лидирует в гонке за Рабио слухи
20:20 · Италия. Серия А
Полузащитник сборной Марокко Унаи определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры
19:37 · Италия. Серия А
​Хабиб назвал Ибрагимовича «отцом футбола» 2
18:54 · Италия. Серия А
​Влахович оценивает варианты продолжения карьеры слухи
18:35 · Италия. Серия А
​Спаллетти рассказал, что нужно улучшить «Наполи»
18:16 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «С Лукаку мы сильнее»
18:00 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Милан» - это прошлое, я думаю только об «Интере»
17:32 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «У меня оптимальные отношения с Симоне Индзаги»
Все новости
Рекомендуем