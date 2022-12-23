Заканчивается 20-летнее сотрудничество Puma и сборной Италии

В конце года заканчивается двадцатилетнее сотрудничество компании Puma и итальянской федерации футбола - самое продолжительное в истории итальянской сборной. Оно было увенчано двумя большими победами - в чемпионате мира 2006 года, когда сборная Италии переиграла в финале французов, а также в финале чемпионата Европы в 2021 году, тогда были биты англичане.

Название нового технического партнера национальной команды Италии будет сообщено позже.

Напомним, что сборная Италии пропустила только что закончившийся чемпионат мира, не сумев пройти через фильтр стыковых матчей.