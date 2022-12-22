​Хабиб назвал Ибрагимовича «отцом футбола»

Известный российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях фотографию с форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем. Судя по всему, россиянин и швед пересеклись на игре чемпионата мира в Катаре.

«Рад был увидеться. Отец футбола», - так подписал эту фотографию Хабиб.

Стоит сказать, что Хабиб Нурмагомедов и Златан Ибрагимович давно знакомы. Как-то боец даже включал в интервью мотивационное голосовое сообщение, которое ему присылал Златан.

В следующем месяце Златан Ибрагимович может вернуться на футбольное поле после травмы. В сезоне 2022/2023 швед на поле ещё не выходил.