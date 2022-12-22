Нападающий Душан Влахович может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает Metro, в настоящий момент 22-летний серб изучает варианты продолжения карьеры, в том числе возможность трансфера в «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал».

Трансферу Душана Влаховича способствуют финансовые проблемы «Ювентуса», а также неудовлетворительные результаты команды в первой части сезона 2022/2023.

Напомним, что Душан Влахович перебрался в «Ювентус» 11 месяцев назад из «Фиорентины». С тех пор серб провёл за «старую синьору» 36 официальных матчей, в которых забил 16 голов и отдал 4 голевых паса.