​Спаллетти рассказал, что нужно улучшить «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Лилля» со счётом 1:4 в товарищеском матче.

«Есть вещи, которые мы должны улучшить. Вы могли заметить, что прямо сейчас нам нужно работать над физической формой.

Если ты хочешь играть в открытый и атакующий футбол с высокой линией обороны, то нужно чётко прессинговать соперников. Мы пропустили несколько голов, которые не должны были пропускать, но это часть процесса. Пока что наши ноги просто не поспевают за нами», - слова Спаллетти приводит Football Italia.

На текущий момент «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А.