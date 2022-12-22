​Берлускони хотел подписать Дзюбу для своего клуба

Артём Дзюба уже полтора месяца пребывает в статусе свободного агента. В начале ноября россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор», где нападающий толком не поиграл. Как стало известно sport24, интерес к Дзюбе проявлял клуб Серии А. Речь идёт о «Монце». По данным источника, подписать россиянина лично хотел владелец этого клуба Сильвио Берлускони.

Отмечается, что Артём Дзюба и его представители дали понять, что будут рассматривать предложения только из Российской премьер-лиги.

На текущий момент «Монца» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице итальянского чемпионата.