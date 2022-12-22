​В «ПСЖ» хотят, чтобы Шкриньяр стал преемником Рамоса

Защитник Серхио Рамос в конце марта отметит свой 37-й день рождения. Всё идёт к тому, что «ПСЖ» не станет продлевать контракт с опытным испанским футболистом. По данным El Nacional, в клубе Лиги 1 хотят, чтобы преемником Рамоса в команде стал Милан Шкриньяр.

Действующий контракт Милана Шкриньяра с «Интером» истекает в конце сезона. Миланский клуб хочет подписать новый трудовой договор со словаком и ведёт переговоры, но не исключено, что защитник выберет другой вариант.

В феврале Милану Шкриньяру исполнится 27 лет. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 60 миллионов евро.