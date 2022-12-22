«Ювентус» хочет продать Маккенни в январе

Туринский «Ювентус» хочет продать своего полузащитника Уэстона Маккенни в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Italia.

По информации от источника, туринский клуб оценивает своего футболиста в 25-30 миллионов евро. Отмечается, что американец не входит в планы главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

В нынешнем сезоне Маккенни провёл 1078 минут за «Ювентус» во всех турнирах, где отметился тремя забитыми голами и тремя результативными передачами.

Футболист не против сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Перед тем, как оказаться в «Ювентусе», американец выступал за «Шальке».