​Фати может сменить «Барселону» на топ-клуб Серии А

Главный тренер «Барселоны» Хави накануне заявил, что Ансу Фати будет важным игроком команды. Тем не менее, талантливый форвард то и дело оказывается героем трансферных слухов. По данным Calciomercatoweb, Фати был бы не прочь сменить обстановку и оказаться в команде, где он находился бы в центре внимание и получал бы больше игрового времени.

Источник отмечает, что Ансу Фати может оказаться в «Ювентусе». Туринский клуб проявляет серьёзный интерес к 20-летнему форварду. Стоимость трансфера может составить 80 миллионов евро.

За первую команду «Барселоны» Ансу Фати провёл 78 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 9 голевых передач.