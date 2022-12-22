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Чемпионат Италии. Серия А

​Фати может сменить «Барселону» на топ-клуб Серии А

22 Декабря 2022 • 16:31 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави накануне заявил, что Ансу Фати будет важным игроком команды. Тем не менее, талантливый форвард то и дело оказывается героем трансферных слухов. По данным Calciomercatoweb, Фати был бы не прочь сменить обстановку и оказаться в команде, где он находился бы в центре внимание и получал бы больше игрового времени.

Источник отмечает, что Ансу Фати может оказаться в «Ювентусе». Туринский клуб проявляет серьёзный интерес к 20-летнему форварду. Стоимость трансфера может составить 80 миллионов евро.

За первую команду «Барселоны» Ансу Фати провёл 78 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 9 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Ансу Фати Трансферы футбола - зима 2023
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