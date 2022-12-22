​«Наполи» был разгромлен «Лиллем» в товарищеском матче

Лидирующий в Серии А «Наполи» продолжает готовиться ко второй части сезона. В среду команда Лучано Спаллетти на родном стадионе проводила товарищеский матч против французского «Лилля». Неаполитанцы проиграли, да ещё и с крупным счётом - 1:4. При этом гол престижа «Наполи» удалось забить уже в добавленное ко второму тайму время.
Ближайший официальный матч «Наполи» проведёт 4 января – против «Интера» на выезде в рамках чемпионата Италии. На текущий момент команда Лучано Спаллетти опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице Серии А на восемь зачётных баллов.
Протокол игры
|18'_Diakite B. (0:1)
|63'_David J. (0:2)
|77'_Ounas A. (0:3)
|82'_Bamba J. (0:4)
|(1:4) Распадори Джакомо90'
Мерет Алекс•Эстигор Лео•Жуан Жезус83' (Барба Бенедетто (83') •Руй Мариу• 68'Ди Лоренцо Джованни83' (Дзаноли Алессандро (83') •Ндомбеле Танги•Лоботка Станислав69' (Гаэтано Джанлука (69') •Элмас Эльиф71' (Распадори Джакомо (71') • 78'Политано Маттео69' (Дзербин Алессио (69') •Осимхен Виктор69' (Симеоне Джованни (69') •Кварацхелия Хвича84' (Зедадка Карим (84')
_Chevalier L.•Гомес Анхель61' (_David J. (61') •_Weah T.72' (_Bayo M. (72') •_Fonte J.15' (Alexsandro (15') •_Djalo T.•_Diakite B.•_Andre B.62' (_Noom Quomah Baleba C. (62') •_Zhegrova E.61' (_Ounas A. (61') •_Cabella R.72' (_Bamba J. (72') •_Virginius A.72' (_Ramet S. (72')
21 декабря.
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