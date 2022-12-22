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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» был разгромлен «Лиллем» в товарищеском матче

22 Декабря 2022 • 00:43 Комментировать

Лидирующий в Серии А «Наполи» продолжает готовиться ко второй части сезона. В среду команда Лучано Спаллетти на родном стадионе проводила товарищеский матч против французского «Лилля». Неаполитанцы проиграли, да ещё и с крупным счётом - 1:4. При этом гол престижа «Наполи» удалось забить уже в добавленное ко второму тайму время.

Ближайший официальный матч «Наполи» проведёт 4 января – против «Интера» на выезде в рамках чемпионата Италии. На текущий момент команда Лучано Спаллетти опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице Серии А на восемь зачётных баллов.

Протокол игры  
Наполи1:4Лилль
  18'_Diakite B. (0:1)
  63'_David J. (0:2)
  77'_Ounas A. (0:3)
  82'_Bamba J. (0:4)
(1:4) Распадори Джакомо90'  
Мерет АлексЭстигор ЛеоЖуан Жезус 83' (Барба Бенедетто ( 83') Руй Мариу  68'Ди Лоренцо Джованни 83' (Дзаноли Алессандро ( 83') Ндомбеле ТангиЛоботка Станислав 69' (Гаэтано Джанлука ( 69') Элмас Эльиф 71' (Распадори Джакомо ( 71'  78') Политано Маттео 69' (Дзербин Алессио ( 69') Осимхен Виктор 69' (Симеоне Джованни ( 69') Кварацхелия Хвича 84' (Зедадка Карим ( 84')
Запасные: _Hysaj D.Маркизано Маттео_Russo L._Spavone A._Marfella D.
_Chevalier L.Гомес Анхель 61' (_David J. ( 61') _Weah T. 72' (_Bayo M. ( 72') _Fonte J. 15' (Alexsandro ( 15') _Djalo T._Diakite B._Andre B. 62' (_Noom Quomah Baleba C. ( 62') _Zhegrova E. 61' (_Ounas A. ( 61') _Cabella R. 72' (_Bamba J. ( 72') _Virginius A. 72' (_Ramet S. ( 72')
21 декабря.

 

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