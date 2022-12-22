​«Наполи» был разгромлен «Лиллем» в товарищеском матче

Лидирующий в Серии А «Наполи» продолжает готовиться ко второй части сезона. В среду команда Лучано Спаллетти на родном стадионе проводила товарищеский матч против французского «Лилля». Неаполитанцы проиграли, да ещё и с крупным счётом - 1:4. При этом гол престижа «Наполи» удалось забить уже в добавленное ко второму тайму время.

Ближайший официальный матч «Наполи» проведёт 4 января – против «Интера» на выезде в рамках чемпионата Италии. На текущий момент команда Лучано Спаллетти опережает ближайшего преследователя в турнирной таблице Серии А на восемь зачётных баллов.