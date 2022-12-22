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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» пока далёк от договорённости с Беннасером

22 Декабря 2022 • 00:19 Комментировать

В среду появилась информация о том, что Энцо Райола, агент полузащитника Исмаэля Беннасера, прибыл в офис «Милана». По данным трансферного эксперта Sportitalia Альфредо Педульи, это была только первая встреча. Стороны пока ещё далеки от договорённости о продлении контракта.

«Милан» в настоящий момент предлагает Беннасеру 3,8 миллиона евро за сезон плюс бонусы. Сторона игрока хочет повысить оклад до 4,5 миллиона. Разница в позициях сторон невелика, что является хорошим знаком.

Действующий контракт Исмаэля Беннасера рассчитан до конца сезона 2023/2024. Слухи связывают игрока с клубами из Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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