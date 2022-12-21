Фраттези может пополнить состав «Ромы» в январе

Столичная «Рома» может подписать полузащитника «Сассуоло» Давиде Фраттези в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, клуб из Сассуоло уже выразил готовность к трансферу своего футболиста в другой клуб.

Фраттези является воспитанником римского «Лацио», где считался одним из самых перспективных игроков своей возрастной категории. Летом 2014 года он перевёлся в академию «Ромы». Спортсмен был самым юным игроком, игравшим в молодёжном составе «Ромы». Вместе с командой он выиграл молодёжный Кубок и Суперкубок Италии.

Переход может состояться уже в январе.