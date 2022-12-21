«Ювентус» связался с Карсдорпом, конфликтующим с Моуринью

Туринский «Ювентус» установил контакт с защитником столичной «Ромы» Риком Карсдорпом. Об этом сообщает CalcioMercato.

По информации источника, футболист, в данный момент находящийся в конфликтных отношениях с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью, изъявил желание покинуть клуб, в связи с чем попал в шорт-лист «Ювентуса», которому необходимо усиление правого фланга линии обороны.

«Рому» и «Ювентус» в турнирной таблице чемпионата Италии разделяют четыре места и такое же количество набранных очков.

Следующий поединок между командами состоится пятого марта наступающего года.