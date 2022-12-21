​Вейналдум подтвердил, что вернулся к занятиям на поле

В летнее трансферное окно «Рома» арендовала полузащитника Джорджиньо Вейналдума у «ПСЖ». Нидерландец отыграл за итальянский клуб только 12 минут, после чего он получил перелом на тренировке.

В среду вечером Джорджиньо Вейналдум подтвердил информацию о том, что он вернулся к занятиям на футбольном поле. В социальных сетях 32-летний футболист опубликовал видео, на котором он делает беговые упражнения вместе с другими игроками.

«Снова на поле вместе с командой», - такими словами подписал Вейналдум своё видео.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.