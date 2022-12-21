​Президент «Интера» попросил футболистов скинуться на трансферы

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан пошутил над футболистами команды во время рождественской вечеринки, которую устроил клуб.

«Ребята, когда будете уходить, не забудьте оставить по 5 евро около дверей. Я собираюсь использовать их на зимнем трансферном рынке. Нам очень нужны деньги», - высказался Чжан, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Биасин.

Ближайшую игру чемпионата Италии «Интер» проведёт в среду, 4 января. Команда Симоне Индзаги будет играть против «Наполи» на своём поле. На текущий момент «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.