«Ювентус» готов продать Рабио за 10-15 млн евро

Адриен Рабио хорошо выступил на чемпионате мира, где сборная Франции дошла до финала и проиграла там Аргентине. Действующий контракт связывает Рабио с «Ювентусом» до конца сезона 2022/2023. Высокие требования француза по зарплате делают низкой вероятность продления трудового соглашения. Таким образом, «старая синьора» будет готова выслушать предложения по Рабио в январе, чтобы не потерять игрока летом бесплатно.

По данным газеты Corriere dello Sport, «Ювентус» будет готов продать 27-летнего Адриена Рабио зимой за 10-15 миллионов евро.

Напомним, что летом Адриена Рабио слухи активно связывали с «Манчестер Юнайтед».