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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов продать Рабио за 10-15 млн евро

21 Декабря 2022 • 20:18 Комментировать

Адриен Рабио хорошо выступил на чемпионате мира, где сборная Франции дошла до финала и проиграла там Аргентине. Действующий контракт связывает Рабио с «Ювентусом» до конца сезона 2022/2023. Высокие требования француза по зарплате делают низкой вероятность продления трудового соглашения. Таким образом, «старая синьора» будет готова выслушать предложения по Рабио в январе, чтобы не потерять игрока летом бесплатно.

По данным газеты Corriere dello Sport, «Ювентус» будет готов продать 27-летнего Адриена Рабио зимой за 10-15 миллионов евро.

Напомним, что летом Адриена Рабио слухи активно связывали с «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио Трансферы футбола - зима 2023
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