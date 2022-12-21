​Лукаку сыграет за «Интер» в четверг

Нападающий Ромелу Лукаку возвращается в состав «Интера». Как сообщает Sky Sport Italia, бельгийский футболист сыграет против «Реджины» в товарищеском матче, который пройдёт в четверг. При этом непонятно, выйдет Лукаку на поле с первых минут или по ходу игры.

В сезоне 2022/2023 Ромелу Лукаку мало играл за «Интер». Бельгиец смог сыграть в нескольких матчах сборной Бельгии на чемпионате мира, но мышечные проблемы продолжали его беспокоить.

На текущий момент «Интер» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч Серии А команда проведёт 4 января – против «Наполи» на своём поле.