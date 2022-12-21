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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент Беннасера прибыл на переговоры с «Миланом» слухи

21 Декабря 2022 • 19:57 Комментировать

Агент полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера прибыл на переговоры с клубом. По данным нескольких итальянских СМИ, Энцо Райола был замечен около штаба «россонери».

«Милан» хочет как можно скорее подписать с 25-летним Беннасером новый контракт, чтобы отбить интерес к футболисту со стороны грандов Английской премьер-лиги.

Как сообщает Sky Sport Italia, «Милан» предлагает Исмаэлю Беннасеру контракт с окладом в 4 миллиона евро за сезон и бонусами в 500 тысяч.

Если договориться в ближайшее время не удастся, переговоры будут продолжаться. До лета продавать Беннасера «Милан» точно не станет.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер Энцо Райола
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