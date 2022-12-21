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Чемпионат Италии. Серия А

Гендиректор «Интера»: Надеемся, что победа на ЧМ-2022 зарядит Лаутаро энергией

21 Декабря 2022 • 06:14 Комментировать

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался по поводу победы аргентинской сборной на катарском чемпионате мира по футболу.

Маротта сказал Gazzetta dello Sport, что все в миланском клубе очень рады за Лаутаро Мартинеса, который выиграл вместе со своей национальной командой мундиаль. Функционер отметил, что это важное событие в карьере любого футболиста.

«Очень надеемся на то, что успех в Катаре зарядит Лаутаро дополнительной энергией и даст ему возможность проявить все свои лучшие качества в матчах за «Интер», - добавил Маротта.

Напомним, что аргентинская сборная в финале мундиаля в серии пенальти обыграла французов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сборная Аргентины Серия А Джузеппе Маротта Чм-2022 Лаутаро Мартинес
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