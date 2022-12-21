Гендиректор «Интера»: Надеемся, что победа на ЧМ-2022 зарядит Лаутаро энергией

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта высказался по поводу победы аргентинской сборной на катарском чемпионате мира по футболу.

Маротта сказал Gazzetta dello Sport, что все в миланском клубе очень рады за Лаутаро Мартинеса, который выиграл вместе со своей национальной командой мундиаль. Функционер отметил, что это важное событие в карьере любого футболиста.

«Очень надеемся на то, что успех в Катаре зарядит Лаутаро дополнительной энергией и даст ему возможность проявить все свои лучшие качества в матчах за «Интер», - добавил Маротта.

Напомним, что аргентинская сборная в финале мундиаля в серии пенальти обыграла французов.