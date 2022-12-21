Кришито может возобновить карьеру

Бывший защитник «Зенита» и сборной Италии Доменико Кришито может в ближайшее время возобновить свою карьеру.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 35-летний итальянский футболист может возобновить свою карьеру в составе «Дженоа». Если верить Скире, то генуэзский клуб уже подготовил для опытного защитника соглашение, которое будет рассчитано до июня 2023 года.

Напомним, что последней командой Кришито был «Торонто». В ноябре этого года итальянец объявил о том, что решил завершить свою карьеру. В активе защитника 26 встреч в составе сборной Италии.