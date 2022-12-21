Капелло рассказал, как пытался заполучить Месси в «Ювентус»

Итальянский специалист Фабио Капелло, успевший поработать с «Миланом» и «Ювентусом» на пике могущества этих клубов, вспомнил о том, как он пытался заполучить в «Ювентус» не кого-нибудь, а Лионеля Месси. Но, как вспоминает Капелло, ему сразу же дали понять, что вместо Месси могут предложить лишь, что называется, «губозакаточную машинку».

- О, в Месси я влюбился еще когда увидел его дебют в Кубке Гампера. Уже через двадцать минут после того матча мы связались с Райкардом и спросили насчет Месси, но нам ответили, что это невозможно, - цитирует слова бывшего тренера российской сборной итальянское издание Corriere dello Sport.