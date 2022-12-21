Тренер «Милана» считает, что «Наполи» может набрать более 100 очков в этом сезоне

Наставник «Милана» Стефано Пиоли в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив «Наполи» в этом сезоне в итальянской лиге.

Пиоли сказал Sky Sport Italia, что конкуренты миланской команды в этом сезоне очень сильны, а в особенности это касается «Наполи». Тренер отметил, что на этом этапе стоит только похвалить неаполитанский клуб.

«Если «Наполи» не сбавит обороты, то вполне может набрать даже более 100 очков в этом сезоне», - добавил Пиоли.

Напомним, что на данный момент неаполитанцы под шефством Лучано Спаллетти занимают первую строчку в турнирной таблице национального чемпионата.