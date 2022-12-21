Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов минувшей осенью, «Наполи» выиграл свою группу, одержав пять побед в шести матчах. А начиналось все с триумфа в матче с «Ливерпулем» - 4:1. По словам Распадори, дебют в самом престижном клубном турнире европейского континента стал не только исполнением мечты, но и самым светлым воспоминанием всей карьеры.

- Это было невероятно, атмосфера, магия. Нет ничего лучшего, может, разве что выступать в чемпионате мира, Европы или в олимпийских играх. Приятно быть протагонистом в таком турнире, - цитирует слова Распадори Corriere dello Sport.