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Чемпионат Италии. Серия А

Известно, когда Моуринью примет решение о своём будущем

20 Декабря 2022 • 20:01 Комментировать

Итальянские журналисты разузнали, когда португальский тренер Жозе Моуринью определится со своим будущим. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, нынешний наставник «Ромы» озвучит свое решение по окончании нынешнего сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Особенный» может покинуть римский клуб и перейти на работу в сборную Португалии. Пиренейцы планируют сменить главного тренера после неудачного выступления на чемпионате мира – 2022. Под руководством Фернанду Сантуша команда дошла до четвертьфинала, где уступила Марокко (0:1).

Срок действующего трудового договора Моуринью с «волками» истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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