Известно, когда Моуринью примет решение о своём будущем

Итальянские журналисты разузнали, когда португальский тренер Жозе Моуринью определится со своим будущим. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, нынешний наставник «Ромы» озвучит свое решение по окончании нынешнего сезона.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Особенный» может покинуть римский клуб и перейти на работу в сборную Португалии. Пиренейцы планируют сменить главного тренера после неудачного выступления на чемпионате мира – 2022. Под руководством Фернанду Сантуша команда дошла до четвертьфинала, где уступила Марокко (0:1).

Срок действующего трудового договора Моуринью с «волками» истекает летом 2024 года.