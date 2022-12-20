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Чемпионат Италии. Серия А

​Вратарь сборной Мексики Очоа возвращается в Европу

20 Декабря 2022 • 18:47 Комментировать

Опытный голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа снова будет выступать в Европе. Как сообщает на своём сайте инсайдер Джанлука ди Марцио, 37-летний вратарь подпишет контракт с итальянской «Салернитаной».

Очоа перейдёт в клуб Серии А на правах свободного агента. Футболист решил не продлевать контракт с мексиканским клубом «Америка».

В своё время Гильермо Очоа уже выступал в Европе. Мексиканец защищал ворота «Аяччо», «Малаги», «Гранады» и «Стандарда».

На текущий момент «Салернитана» занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Ближайший официальный матч команда проведёт 4 января – против «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Гильермо Очоа Салернитана Трансферы футбола - зима 2023
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