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Шкриньяр должен дать ответ «Интеру» по новому контракту до Рождества

20 Декабря 2022 • 15:05 Комментировать

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр должен дать руководству свой ответ по новому контракту до католического Рождества, которое будет праздноваться 25 декабря. По информации от La Gazzetta dello Sport, словак пообещал рассказать о своём решении до этого срока.

Напомним, нынешний контракт Шкриньяра истекает в конце сезона. На фоне активного интереса со стороны «ПСЖ», Милан пока не определился со своим будущим. Руководство «Интера» очень хочет, чтобы защитник остался в команде.

Этим летом «нерадзурри» требовали за словака 70 миллионов евро. «ПСЖ» предлагал на 10 миллионов меньше, но «Интер» был непреклонен.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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