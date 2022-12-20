Спортивный директор «Интера» Аузилио: «Госенс не продаётся»

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио заявил, что клуб не намерен расставаться с защитником Робином Госенсом в январе. Также руководитель команды рассказал о состоянии нападающего Ромелу Лукаку, который пропустил большую часть первой половины сезона из-за различных травм.

«Госенс не продаётся. Он не покинет команду в январе. Мы инвестировали в него деньги, поэтому Робин останется в составе. Ромелу Лукаку на 100% сфокусирован на «Интере». Чемпионат мира уже в прошлом. Он хорошо себя чувствует и готов ко второй половине сезона», – цитирует Аузилио журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.