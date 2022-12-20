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Ди Мария хотел перейти в «Барселону», но получил отказ

20 Декабря 2022 • 10:41 Комментировать

Аргентинский полузащитник Анхель ди Мария весной 2022 года мог оказаться в каталонской «Барселоне». Согласно информации Mundo Deportivo, вингер, находившийся на тот момент в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ», предлагал свои услуги «сине-гранатовым».

Главный тренер «Барсы» Хави Эрнандес одобрил этот трансфер, однако руководство не поддержало решение наставника. В клубе не захотели подписывать 34-летнего игрока из-за возраста. Спустя некоторое время ди Мария трудоустроился в туринском «Ювентусе».

Анхель стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре. В решающем матче он забил один из голов в ворота Франции. Встреча завершилась вничью – 3:3, а в серии пенальти точнее оказались южноамериканцы – 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Анхель Ди Мария
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